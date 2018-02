Corinthians e São Paulo buscam classificação na Copa SP Com 100% de aproveitamento até agora, Corinthians e São Paulo definem neste sábado o futuro na 38ª Copa São Paulo de Juniores. Ambas as equipes precisam de simples empates para seguir na briga pelo título. Pelo Grupo J, em Araras, o líder Corinthians enfrenta o União São João, às 16 horas, no Estádio Hermínio Ometto, com transmissão do SporTV e da RedeTV!. Só um desastre fará a equipe perder o primeiro lugar, já que soma seis pontos contra três do adversário e ainda leva vantagem de 14 a 3 no saldo de gols. Mesmo com a goleada por 8 a 0 sobre o Fluminense (BA), o técnico Jorge Saran voltará a usar o esquema com três zagueiros utilizado na estréia, quando a equipe goleou o Paysandu por 6 a 0.?Depende do estilo de cada adversário. Contra o União São João eu não posso jogar com dois zagueiros, já que eles tem uma formação com dois atacantes e dois meias?, explicou. Assim como o União, quem também sonha com a classificação no índice técnico é o Paysandu, terceiro com três pontos. O time paraense enfrenta o já eliminado Fluminense (BA), às 14 horas, na preliminar. Dos 22 grupos, os 10 melhores segundos colocados também se classificam, o que deve deixar a definição para domingo. O São Paulo também está muito próximo da vaga no Grupo O. Com seis pontos, precisa apenas empatar com o São Cristóvão, às 16 horas, em São Carlos, com transmissão da ESPN Brasil. Os cariocas aparecem em terceiro, com três, mesmo número do São Carlos, que leva vantagem no saldo de gols (3 contra -4). O time da casa pega o eliminado Comercial (MS). Outro paulista que pode avançar é o América, atual campeão da Copinha. O clube está em segundo lugar no Grupo A, com seis pontos, ao lado do Goiás, seu adversário, às 19 horas, em São José do Rio Preto. Quem vencer está classificado - os goianos avançam com um empate, já que têm melhor saldo, 7 a 4. Rio Preto e Barra do Garças jogam às 17 horas, com Rede Vida, mas já estão eliminados. Todos os jogos deste sábado Grupo A - São José do Rio Preto 17h - Rio Preto x Barra do Garças (MT) 19h - América x Goiás Grupo J - Araras 14h - Paysandu x Fluminense (BA) 16h - União São João x Corinthians Grupo O - São Carlos 14h - São Carlos x Comercial (MS) 16h - São Paulo x São Cristovão