Corinthians e SP jogam domingo e Palmeiras na segunda pelo Paulistão

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta segunda-feira as datas e os locais das partidas válidas pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Santos e São Bento abrem a próxima fase no sábado, às 18h30, na Vila Belmiro. No domingo, o Corinthians recebe o Red Bull Brasil no Itaquerão, às 16h. Já o São Paulo visita o Audax também no domingo, às 18h30, no estádio Prefeito José Liberatti. E o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o São Bernardo na segunda-feira, às 21h.

A diretoria do São Paulo negociou com o Audax para que a partida fosse realizada na Arena Barueri ou no estádio do Pacaembu, que são locais maiores que o José Liberatti e poderiam receber mais público. Mas os dirigentes da equipe do Audax não aceitaram e reforçaram a vontade em jogar nos seus domínios, pedido aceito pela Federação Paulista.

O Corinthians, time de melhor campanha na primeira fase, recebe o Red Bull que conta com o artilheiro do Campeonato Paulista, o atacante Roger, autor de 11 gols. O Palmeiras jogar na segunda-feira, porque o time atuará na quinta-feira contra o River Plate, do Uruguai, pela Copa Libertadores.

Já o Santos joga em casa contra o São Bernardo às 16 horas do sábado com a expectativa de ver a Vila Belmiro com mais público do que tem recebido nos últimos jogos da equipe em casa.

Os vencedores das quartas de final avançam para a semifinais e os confrontos serão definidos de acordo com a pontuação geral da competição. Os times que se classificarem com uma vitória nas quartas somam mais três pontos. Caso avancem nos pênaltis, apenas mais um ponto será somado na classificação geral.

O Corinthians tem a melhor campanha, com 35 pontos, seguido por Santos, com 32, São Bento, com 27, Palmeiras, com 24, Audax, com 24, São Bernardo, com 23, Red Bull, com 22, São Paulo, com 22.