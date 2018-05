Corinthians e São Paulo reacendem polêmica sobre Morumbi

O papo entre Andrés Sanchez e Juvenal Juvêncio corria bem. Os presidentes de Corinthians e São Paulo trocavam sorrisos, brincadeiras e até chegaram a brindar uma lata de refrigerante, nesta quarta-feira, em reunião dos quatro grandes clubes do Estado. Mas o encontro ganhou um novo tom quando o assunto passou a ser o Morumbi. O corintiano voltou a afirmar que não mandará jogos no estádio do adversário.

A polêmica começou no Campeonato Paulista deste ano quando o São Paulo destinou apenas 10% da carga de ingressos aos visitantes, como previa o regulamento. Andrés Sanchez não gostou e, desde então, decidiu descartar o Morumbi. Com isso, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em 2008, foi a última partida que o Corinthians atuou nesse estádio.

"Eu já falei que não jogo no Morumbi. Meu torcedor está muito mais feliz, muito mais contente no Pacaembu. O acesso é muito melhor, tem metrô perto, trem, quando chove não tem tanta inundação como tem lá para o lado da Vila Sônia", ironizou Andrés.

Juvenal bem que tentou desconversar e sinalizou uma mudança de raciocínio do adversário. "O Corinthians não quer jogar no Morumbi, que é a melhor praça esportiva de São Paulo. Espero que ele possa mudar esse raciocínio", respondeu, ainda sem agradar Andrés.

"De raciocínio posso não saber, mas conta eu sei fazer. Se aceitar me dar 15 camarotes, taxa zero e 30% da publicidade do anel superior, aí posso mudar de ideia", emendou o presidente corintiano.