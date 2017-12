Corinthians e Taubaté ficam no empate Corinthians e Taubaté empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, em amistoso disputado em Taubaté. Deivid abriu o placar para o Corinthians, aos 41 minutos do primeiro tempo. Dirlei empatou para o Taubaté, aos 36 minutos da etapa final. O Corinthians, que se prepara para a estréia na Copa dos Campeões, dia 3 de julho diante do Paysandu, voltou a mostrar força pelo lado esquerdo com Kléber e Gil, mas também apresentou falhas no setor defensivo. O goleiro Doni, que substituiu Dida, na seleção brasileira, fez quatro boas defesas durante o jogo. O Corinthians jogou com: Doni; Rogério, Anderson (Scheidt), Fábio Luciano e Kléber; Fabinho, Fabrício e Renato; Leandro, Deivid e Gil (Luciano Bebê). O Corinthians volta a jogar amistosamente no domingo diante do São Caetano. Na segunda-feira, a delegação viaja para Belém, onde disputará a primeira fase da Copa dos Campeões. Além do Paysandu, o Corinthians terá como adversários em sua chave Náutico e Fluminense. O técnico Carlos Alberto Parreira, que está trabalhando para a Fifa na Copa do Mundo, só volta a dirigir o time na terceira rodada da Copa dos Campeões.