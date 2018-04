Corinthians economiza mais de R$ 500 mil com rescisão de Guerrero

A rescisão de contrato antecipada de Paolo Guerrero fará com que o Corinthians economize mais de R$ 500 mil. O vínculo do atleta terminaria dia 15 julho. Portanto, o clube teria de pagar os salários do atleta até esta data. Ele recebia R$ 480 mil por mês.

Até a tarde desta quarta-feira (27), o clube ainda finalizava a rescisão contratual de Guerrero, que pediu para ser liberado porque não se sentia mais à vontade de jogar pelo Corinthians. O atacante já negocia com outros clubes - um deles é o Flamengo.

Guerrero não enfrentará o Palmeiras domingo em Itaquera e também não veste a mais a camisa do Corinthians. O atacante vai disputar a Copa América pelo Peru possivelmente sem ter fechado com clube algum.

SHEIK

Emerson Sheik também não terá seu contrato renovado. O vínculo atual termina só no dia 31 de julho. Ele já atuou em três partidas pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ou seja: Sheik só pode defender o clube em mais três jogos se quiser defender outro time da Série A. O jogador deve ser relacionado para o clássico contra o Palmeiras.