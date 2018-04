Corinthians: eleição para nova camisa Ninguém no Corinthians ainda sabe, mas a nova camisa do clube está sendo escolhida pelos visitantes do site da Topper, a fornecedora de material esportivo do time de futebol. No endereço www.topper.com.br/corinthians o interessado pode se cadastrar e em seguida clicar em uma das duas opções apresentadas pela fábrica. A primeira opção, mais discreta, é toda branca, com gola careca e frisos negros na gola e nas mangas. Tem o distintivo do Corinthians no lado esquerdo, o da Topper no direito, e no centro, bem maior, o da Pepsi, a patrocinadora da equipe. A segunda opção apresenta gola em vê, frisos negros na gola e nas mangas e, como novidade, largas faixas verticais pretas descendo do ombro até a cintura. As camisas, que nesta temporada estarão à disposição do time, já estão à venda em vários shoppings paulistanos. Nesta segunda-feira, porém, a assessoria de imprensa do clube respondeu que desconhecia o fato.