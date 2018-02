Corinthians elimina o Treze, mas amarga quatro desfalques O Corinthians cumpriu seu objetivo: foi a Campo Grande e venceu o Treze por 2 a 0, eliminando o jogo de volta pela segunda rodada da Copa do Brasil. Mas pagou caro pela classificação antecipada: perdeu dois jogadores com estiramento muscular, Roger e Arce, e outros dois expulsos, Amoroso e Rosinei, que desfalcam o time na partida de ida das oitavas-de-final, contra Paysandu ou Náutico. Como no duelo contra o Pirambu, em São Paulo, a vitória corintiana foi construída pelos volantes: Magrão, que anotara dois gols contra os sergipanos, marcou o primeiro gol nesta quarta. Marcelo Mattos fechou o placar, chegando ao seu segundo tento na Copa do Brasil. Apesar do resultado satisfatório - agora a equipe pode pensar exclusivamente no Campeonato Paulista pelas próximas três semanas -, o futebol demonstrado pelo time de Leão foi sofrível, como de praxe neste ano. Sem padrão de jogo, o Corinthians assistiu à correria do Treze na maior parte do tempo. Roger foi o símbolo da apatia da equipe: disperso, errou vários passes nos 27 minutos em que ficou em campo. Foi substituído por Willian ao sofrer um estiramento muscular na coxa esquerda no único chute bem dado ao gol paraibano. Com a alteração forçada, o Corinthians teve um breve domínio , em que aproveitou para abrir o placar. Aos 34, Willian recebeu na área e colocou na cabeça de Magrão, que desviou no melhor estilo "centroavante artilheiro". A melhora, porém, parou por aí. O Treze voltou a comandar as ações e só não chegou ao empate na primeira etapa porque Gustavo se jogou para travar um chute de Clébson na pequena área. Logo no começo do segundo tempo, o Corinthians perdeu o segundo jogador com lesão muscular: Arce, com estiramento na coxa esquerda. Já com Wilson no ataque, o gol da classificação veio aos 24 minutos, numa falta cobrada por Amoroso que Marcelo Mattos desviou. Relaxado, o time de Parque São Jorge teve Amoroso e Rosinei expulsos por receberem o segundo cartão amarelo em faltas cometidas sem necessidade no meio-de-campo. Mais do que nunca, a estratégia foi se segurar na defesa para garantir o placar. TREZE 0 x 2 CORINTHIANS Treze - Érico Veríssimo; Alisson, Weverson e Emerson; Marcos Valério, Marquinhos Mossoró (Andrade), Clébson, Saulo e Gaibu; Cristiano (Rincón) e Paulinho Macaíba (Normando). Técnico: Arnaldo Lira. Corinthians - Marcelo; Betão, Marinho e Gustavo; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Roger (Willian) e Carlão; Arce (Wilson (Daniel)) e Amoroso. Técnico: Emerson Leão. Gols - Magrão, aos 34 minutos do primeiro tempo; Marcelo Mattos, aos 24 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cláudio Mercante Júnior (PE). Cartões amarelos - Amoroso, Rosinei, Gaibu, Normando, Carlão e Andrade. Cartões vermelhos - Émerson, Amoroso, Rosinei e Marcos. Público e renda - não divulgados. Local - Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).