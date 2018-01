Corinthians embarca para Argentina sem Gustavo Nery A delegação do Corinthians embarcou na manhã desta segunda-feira para Buenos Aires, na Argentina, onde irá enfrentar o River Plate na quarta, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O único desfalque foi o lateral-esquerdo Gustavo Nery, que continua sentindo dores na coxa esquerda e nem viajou com o grupo - ele será substituído por Rubens Júnior. Com o desfalque de Gustavo Nery, o Corinthians deve ter o mesmo time que venceu o São Caetano, sábado passado, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ademar Braga pretende escalar Silvio Luiz; Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Rubens Júnior; Marcelo Mattos, Mascherano, Ricardinho e Carlos Alberto; Tevez e Nilmar. Apesar da viagem, o Corinthians treina ainda nesta segunda-feira, no campo do Arsenal, clube argentino de Buenos Aires. Também está programado um treinamento na terça, mas o local está indefinido - provavelmente, será no Estádio Monumental de Nuñez, onde acontecerá o jogo com o River. O Corinthians volta a enfrentar o River numa fase decisiva da Libertadores - em 2003, o time argentino levou a melhor. Mas isso não preocupa os corintianos. "Não tem ninguém daquele grupo aqui. Nem jogador, nem da comissão técnica", afirmou Ademar Braga. O jogo de volta entre Corinthians e River Plate será no dia 4 de maio, no Pacaembu. Por isso, Ademar Braga admitiu que empatar na Argentina será um bom resultado. "O empate lá também é uma vantagem", admitiu o técnico.