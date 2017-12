Corinthians embarca para o México Sem muito tempo para saborear a goleada por 7 a 1 sobre o Santos, os jogadores do Corinthians deverão embarcar na tarde desta segunda-feira (por volta das 15 horas) para o México, onde na quarta-feira enfrenta o Pumas, do México, no jogo da volta das quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro embarca bastante desfalcado. Terá apenas 17 jogadores no elenco. O lateral Gustavo Nery e o atacante Tevez foram liberados para as seleções de Brasil e Argentina. Marcelo Mattos e Rosinei serão poupados e não viajam. O Corinthians precisa de um empate diante do Pumas, já que no jogo de ida, no Pacaembu, venceu por 2 a 1. O vencedor deste confronto, enfrenta o Vélez Sarsfield, que eliminou o América do México.