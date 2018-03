Corinthians empata amistoso com Mogi: 2 a 2 O Corinthians empatou com o Mogi Mirim por 2 a 2, neste sábado, em jogo-treino realizado em Porto Feliz, onde a equipe do técnico Oswaldo de Oliveira faz intertemporada. No primeiro tempo, com os titulares em campo, o time da capital saiu na frente com o zagueiro Anderson, após cobrança de falta de Rodrigo. Na etapa complementar, Oswaldo colocou a equipe reserva e Renato anotou em cobrança de falta. Vandinho e Valdo marcaram para o adversário. Os jogadores e a comissão técnica seguem para São Paulo após o almoço e ganham folga até segunda-feira, quando se apresentam no Parque São Jorge para treinar de olho no Fortaleza, rival da próxima quarta-feira pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil.