Corinthians empata com gol de Tevez O argentino Tevez marcou o gol de empate do Corinthians contra o Goiás (1 a 1), aos quatro minutos do segundo tempo. Em Curitiba, o Coritiba está vencendo o Internacional por 1 a 0 - gol de Alcimar, em cobrança de pênalti, aos três minutos da primeira etapa.