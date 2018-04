Corinthians empata com o Botafogo e segue fora do G-4

Teve de tudo no Pacaembu: golaços, erros de arbitragem, jogadas violentas e muita emoção. Num dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo empataram neste domingo por 3 a 3, pela 21.ª rodada. O resultado foi ruim para ambos, principalmente para o time do técnico Mano Menezes, que perdeu a chance de entrar no G-4.

O Corinthians foi para 32 pontos, e viu a meta de vencer três partidas seguidas ser desfeita neste domingo. O Botafogo, que empatou a nona no Brasileirão - time que mais ficou na igualdade -, continua na zona de rebaixamento, agora com 21 pontos - tem um jogo a menos, que será realizado nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro.

No Pacaembu, Mano colocou como novidade o zagueiro Paulo André, que fez dupla com Jean - Chicão ficou fora.

O técnico Estevam Soares tentou reforçar a marcação do Botafogo para explorar os contra-ataques. O esquema tático até funcionou, mas o time mostrou pouco poder de fogo no primeiro tempo - as únicas ameaças foram nas cobranças de falta do zagueiro Juninho.

O Botafogo resistiu ao Corinthians até o finalzinho do primeiro tempo. Aos 43 minutos, o volante Léo Silva fez pênalti ao derrubar Dentinho dentro da área. O próprio atacante bateu e mandou para o fundo do gol de Castilho. "Como Ronaldo e o Chicão não estão, então assumi a responsabilidade de bater", explicou o camisa 31.

CONFUSÕES DA ARBITRAGEM

A vantagem do Corinthians durou até o primeiro minuto do segundo tempo. Estevam abriu o Botafogo ao tirar Léo Silva para colocar Reinaldo. A alteração surtiu efeito em cobrança escanteio. No lance, Lúcio Flávio fez o levantamento na medida para o atacante cabecear e guardar no fundo do gol de Júlio César: 1 a 1.

Corinthians 3 Júlio César; Jucilei , Paulo André, Jean e Marcinho (Diego); Moradei (Bill), Elias e Morais; Dentinho , Jorge Henrique e Henrique (Souza) Técnico: Mano Menezes Botafogo 3 Castillo; Alessandro, Juninho, Wellington e Michael (Thiaguinho ); Leandro Guerreiro, Léo Silva (Reinaldo), Fahel, Lúcio Flávio; Victor Simões e André Lima (Renato) Técnico: Estevam Soares Gols: Dentinho, aos 43 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, a 1, Marcinho, aos 6, André Lima, aos 16, Dentinho, aos 25, e Lúcio Flávio, aos 35 minutos do segundo tempo Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação (BA) Renda: R$ 511.930,00 Público: 18.184 pagantes Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP)

A reação do Corinthians chegou aos 6 minutos, num dos lances mais bonitos da partida. Em cobrança de falta, Marcinho bateu com categoria na bola, jogou sobre a barreira e acertou o ângulo esquerdo de Castillo - o goleiro do Botafogo ficou parado na jogada, imaginando como a bola entrou com tanta perfeição.

O segundo tempo no Pacaembu foi muito movimentado. Aos 16 minutos, em cruzamento de Alessandro pela direita, a zaga do Corinthians novamente falhou. André Lima cabeceou e mandou para as redes - os corintianos reclamaram de um toque de mão na jogada, mas o árbitro Arilson Bispo da Anunciação confirmou o gol.

Com o peso na consciência por validar o gol botafoguense, Arilson Bispo marcou pênalti inexistente aos 25 minutos de Thiaguinho em Jorge Henrique. Dentinho cobrou e Castillo pegou no primeiro lance. No rebote, o próprio camisa 31 completou para o gol e fez 3 a 2.

A partida no Pacaembu ainda reservou um capitulo especial para Lúcio Flávio. Com inveja do lance de Marcinho, o meia marcou um gol de falta tão bonito quanto o corintiano. A jogada aconteceu aos 35 minutos. Ele também cobrou com categoria e acertou o ângulo esquerdo de Júlio César.

O placar acabou na igualdade. E Dentinho não gostou. "Eu queria a vitória. O time jogou bem, mas teve aquele gol de mão do André Lima. Paciência. Vamos agora pensar no Barueri [nesta quarta-feira]."

