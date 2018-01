Corinthians empata com o Etti: 2 a 2 O empate por 2 a 2 foi um prêmio para Corinthians e Etti Jundiaí, que disputaram um jogo equilibrado, hoje, em Piracicaba, pelo Torneio Rio-São Paulo. As equipes se alternaram no domínio no jogo, que teve bom nível, belos gols, e lances emocionantes até o fim. O Etti começou melhor. Teve um pênalti de Dida a seu favor, aos dois minutos, que o juiz Romildo Correa não marcou (na jogada que originou o pênalti, o bandeirinha marcou acertadamente impedimento do ataque do time de Jundiaí, mas o árbitro mandou prosseguir), e criou outras boas jogadas de ataque. Sempre explorando os contra-ataques, a equipe de Jundiaí levava vantagem. Mas na metade do primeiro tempo, o Corinthians começou a crescer em campo. Aos 32 minutos, Rogério fez 1 a 0 para o time da capital, em cobrança de falta. A bola entrou no ângulo, sem possibilidades de defesa para o goleiro Arthur. Mas o Corinthians não soube garantir a vantagem por muito tempo. Aos 36, o Etti Jundiaí empatou, com Nenê, após boa jogada do seu ataque. Marcinho, de calcanhar fez o passe para Wagner Mancini, enganando Scheidt. O meia tocou para Nenê, na esquerda, que saiu da marcação de Batata e completou a jogada para o gol. No segundo tempo, o Etti voltou a mandar na partida. Logo aos cinco minutos, o time dirigido por Giba virou o resultado com Marcinho. Foi outro bonito gol, em jogada de contra-ataque. A bola foi lançada para Marcinho, que chutou a meia altura, vencendo o goleiro Dida. O Corinthians só foi reagir a partir dos 15 minutos, explorando bem seu setor esquerdo com Kléber, Gil e Ricardinho. Fioi justamente após uma jogada de Gil, que Kléber empatou aos 23 minutos. As equipes não se acomodaram e tentaram o gol da vitória, com jogada de ataque de cada lado, agitando as torcidas. Mas se fez justiça com o empate.