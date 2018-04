Corinthians empata com o Flu no Rio Mesmo diante de um adversário teoricamente favorito e fora de casa, o Corinthians empatou hoje com o Fluminense por 1 a 1, no Maracanã, na estréia da duas equipes no Torneio Rio-São Paulo. O time de Carlos Alberto Parreira criou as melhores oportunidade ao longo do jogo, sobretudo no segundo tempo, e, por pouco, não conquistou uma importante vitória. Com isso, ficou provado que Luizão, de fato, faz muita falta no ataque paulista. O Alvinegro volta a jogar no domingo, em casa, diante do Americano, que hoje foi goleado pelo Botafogo-RJ por 5 a 2. Já o Fluminense, no mesmo dia, terá pela frente um desafio local: o América. "De fato poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor", disse o zagueiro Batata. "Sentimos que estávamos melhor fisicamente, porém desperdiçamos várias oportunidades." Jogar fora de casa parecia não ser problema para o Corinthians. A equipe de Parreira conseguiu impor seu ritmo de jogo nos primeiros minutos. Logo aos 3, Ricardinho recebeu a bola pelo meio, na entrada da área, e chutou no canto esquerdo do goleiro Murilo. A bola tocou na trave e, na volta, Deivid completou para as redes. Mas o árbitro paranaense Hélio Roberto Lopes (agora com visual novo, ficou careca) invalidou o gol e marcou impedimento do atacante corintiano. Enquanto isso, a estratégia de Oswaldo de Oliveira ficava restrita aos contra-ataques. Até que aos 17, Roger, em jogada individual pelo lado direito do ataque carioca, levou a melhor sobre o zagueiro Batata e invadiu a área. Ao sentir a aproximação do adversário, o atacante carioca cavou um pênalti. Ele mesmo cobrou e abriu o placar. O gol animou os cariocas, que chegaram a perder algumas oportunidades para ampliar. A principal delas aos 30, com Magno Alves. Ele passou por Dida e, na seqüência, foi barrado por Batata. O zagueiro do Corinthians tocou a bola com a mão, mas a penalidade não foi marcada. O domínio do meio-campo manteve o time paulista melhor no segundo tempo. Com uma boa diversidade de jogadas, ora pelo meio, ora pelas laterais, o Corinthians deixou o Fluminense acuado em seu campo. O prêmio veio aos 25. Ricardinho foi lançado na área por Kléber, dominou a bola e só tocou no canto direito de Murilo para empatar a partida. Com o preparo físico visivelmente comprometido, a equipe de Oswaldo de Oliveira não esboçou reação. Os visitantes aproveitaram e só não saíram com a vitória por causa dos seguidos erros de finalização. Kléber, por exemplo, aos 39, se enrolou com a bola dentro da área e não conseguiu concluir. Já Batata, aos 43, por pouco não sacramentou a virada corintiana.