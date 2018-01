Corinthians empata com Sampaio Corrêa O Corinthians não passou de um empate por 1 a 1 no jogo de ida contra o Sampaio Corrêa na noite desta quarta-feira, pela 1.ª fase da Copa do Brasil. Com isso, o time paulista precisa pelo menos empatar sem gols no jogo de volta deste confronto, marcado para o dia 16/2, no Pacaembu, em São Paulo (SP). Os gols foram de Beto, para o Sampaio, e Dinélson, para o Corinthians.