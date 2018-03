Corinthians empata com Santos no final Um gol salvador para o Corinthians e para o técnico Geninho, que respira mais aliviado depois do empate por 1 a 1 com o Santos, hoje à tarde no Estádio do Morumbi. O treinador estava na iminência de ser dispensado caso sofresse nova derrota no Campeonato Brasileiro. O gol do atacante Leandro Amaral, aos 45 minutos do segundo tempo, lhe dá fôlego para tentar uma recuperação na competição nacional, pois com 24 pontos o time mantém uma incômoda distância para os que estão na frente na tabela, como o Santos, com 31 pontos. O clássico de hoje foi marcado por incidentes nos minutos finais da partida. O meia Fabiano, do Santos, chegou a ir ao 34.º Distrito Policial para fazer boletim de ocorrência e passar por exame de corpo de delito. Ele acusa o goleiro corintiano Doni de agressão. Antes do apito inicial, momentos de confraternização. Por ter seu trabalho reconhecido na época em que comandava o Santos, Geninho foi cumprimentado por boa parte dos atletas. E o técnico corintiano ganhou uma força do colega Emerson Leão. "Ele não está balançando, até porque é pesado demais para isso." Os jogadores também trocaram abraços. Começa o jogo, com o Corinthians sem Anderson, Kleber, Pingo e Leandro; e o Santos sem Alex, Paulo Almeida, Diego e Robinho. Disposto a acabar com a série de maus resultados, o time do Parque São Jorge logo cria. Liedson cabeceia para fora. Mas é o Santos quem marca, com Nenê, batendo de fora da área, aos 12 minutos. A equipe de Leão continua com o domínio do jogo, mas com os nervos no lugar, o Corinthians volta a equilibrar o jogo. E a perder gols. Liedson, duas vezes, e Gil esbarram no paredão Fábio Costa. Ainda no primeiro tempo, um incidente envolve o médico do Santos, Carlos Braga. Ao sair do banco de reservas, ele bate a testa na cobertura e precisa levar cinco pontos no local. O Corinthians retorna com tudo para o segundo tempo, tentando empatar a qualquer custo. A equipe ataca de forma desordenada, contra um Santos tranqüilo, dando show de marcação e levando perigo nos contra-ataques. Parecia que o Santos sairia com os três pontos do Morumbi, mas numa arrancada de Gil, Alexandre comete falta longe da linha da grande área. O goleiro Fábio Costa arma a barreira apenas com quatro jogadores. Um erro fatal. O volante Renato, que substituiu Jorge Vagner, chuta com muita força, o goleiro santista rebate mal e Leandro Amaral, que entrara no lugar de Fabrício, empurra para as redes: 1 a 1. Com as substituições, a estrela de Geninho brilha e ele ganha novos dias à frente do Corinthians. Poucos antes do final do jogo, os jogadores do Corinthians partiram para cima do goleiro Fábio Costa, sob a justificativa de que ele agredira o atacante Liedson. Depois de muita confusão e agressões, o juiz Salvio Spindola Fagundes Filho encerrou a partida. classificação