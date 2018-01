Corinthians empata e Doni é vaiado O goleiro Doni foi vaiado neste sábado pela torcida do Corinthians ? cerca de 200 pessoas ? que compareceu ao jogo-treino contra o Flamengo de Guarulhos, no Parque São Jorge, que terminou 2 a 2. O primeiro gol do Flamengo veio em um chute de Careca, de fora da área. Doni demorou para pular e ouviu gritos da torcida exigindo um novo goleiro. Substituído por Gléguer no intervalo, ele deixou o estádio rapidamente, recusando-se a dar entrevistas. Geninho minimizou as vaias. ?Jogar no Corinthians é assim mesmo. O jogador sofre muita pressão e tem de conviver com ela. Eu mesmo, quando vim para cá, sabia disso tudo?, afirmou o treinador. Apesar do empate e das vaias, Geninho gostou do treinamento. ?Em relação ao primeiro jogo-treino conta o Mogi Mirim, nós melhoramos muito, principalmente no posicionamento ofensivo.? Política - Neste domingo haverá eleição no Corinthians. Serão escolhidos 100 novos conselheiros e 67 suplentes. Eles se juntarão aos 100 conselheiros indicados no dia 30 de janeiro ? José Genoíno, presidente do PT é um deles ? e a outros 200 conselheiros vitalícios. Todos juntos formação o colégio eleitoral que definirá, na próxima semana, o novo presidente do Corinthians. O eleito não tem nada de novo. Será Alberto Dualib, de 83 anos e que dirige o clube desde 1993. A Gaviões da Fiel, maior torcida uniformizada do clube, promete protestar durante a eleição. Os torcedores se dizem contra o continuísmo e desejam inutilmente a saída de Dualib.