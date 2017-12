Corinthians empata e mantém vantagem O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Internacional na tarde deste domingo, no Pacaembu, e manteve os três pontos de vantagem em relação ao Colorado na classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista chega aos 78 pontos e continua dependendo apenas de suas forças para chegar ao titulo de 2005, mas o resultado teve sabor de derrota. O time de Parque São Jorge saiu na frente com gol de Tevez no primero tempo, mas o Inter empatou aos três da segunda etapa, com Rafael Sobis. Os torcedores do Inter, no entanto, reclamaram muito do árbitro Márcio Rezende de Freitas, que não assinalou um pênalti em favor do Colorado e ainda expulsou o volante Tinga, por supostamente ter simulado a falta. Restam mais duas rodadas para o final do campeonato. O Corinthians enfrenta a Ponte Preta, no Morumbi e pega o Goiás, em Goiânia. O Inter, por sua vez, recebe o Palmeiras e sai para enfrentar o Coritiba na última rodada. O jogo começou sob forte tensão. Os dois times faziam intensa marcação no setor de intermediário de ataque, numa tentativa de evitar a armação de jogadas ofensivas. Os dois técnicos optaram pela mesma estratégia: marcar individualmente os principais jogadores adversários. Por conta disso, quase não havia espaço para toques de bola. Apesar disso, os lances de perigo aconteceram desde o início e o Inter levou o primeiro susto, quando Tevez recebe na entrada da área e aciona Rosinei na esquerda. O meia corintiano, no entanto, desperdiça ótima chance ao chutar por cima, para a linha de fundo. A resposta gaúcha veio com um lindo chute de fora da área de Rafael Sobis, para ótima defesa de Fábio Costa. Pouco depois, o Corinthians quase marca. Aos 15 minutos, Tevez faz passe perfeito e Gustavo Nery invade a área. Sózinho na frente de Clemer ele chuta forte e a bola explode no travessão. A partir dos 20 minutos, a marcação diminuiu. Os passes começaram a aparecer e o Inter passou a jogar melhor. Num esquema equivocado, o Corinthians tentava fazer a ligação direta da defesa para o ataque, numa jogada que se mostrava quase sempre ineficiente. Aos 37 minutos, no entanto, numa jogada trabalhada pela direita, Carlos Alberto se livra de um adversário e cruza para para o meio da área. A bola desvia no zagueiro Alex e sobra limpa para Tevez completar para o gol: 1 a 0. O Inter sentiu o gol. Demorou algum tempo para que o time voltasse a trocar passes como fazia antes. O Corinthians, por sua vez, se fechou bem na defesa e passou a buscar os contra-ataques em velocidade. A segunda etapa começou quente. A 1 minuto, Carlos Alberto chuta de fora da área e a bola passa raspando. Aos 2, Tevez se livra de dois e chuta da marca do pênalti. Clemer faz uma defesa espetacular. Como quem não faz toma, Rafael Sobis se aproveitou de uma falha de marcação da defesa do Corinthians e acerta um chute de longa distância para empatar: 1 a 1. Desta vez quem sentiu foi o Corinthians. Pressionado, o time de Parque São Jorge insistia nos lançamento diretos da defesa para o ataque e quase sempre desperdiçava boas oportunidades. O Inter, ao contrário, tocava bem a bola e chegava quase sempre com perigo ao gol de Fábio Costa. Aos 29 minutos, um lance que provocou muita polêmica. Tinga foi derrubado na área por Fábio Costa e o árbitro não só não marca pênalti, como adverte o jogador do Inter com cartão amarelo. Como ele já tinha tomado amarelo, acabou sendo expulso. A partir daí, o Corinthians muda. Hugo entra campo no lugar de Rosinei. Era uma tentativa do técnico Antônio Lopes de retomar o domínio no meio-campo. Mas nem assim o time melhora. Lopes faz nova tentativa: põe Jô no lugar do volante Bruno Octávio. Mas a situação não muda. O Inter responde e coloca Iarley e Mosoró em campo. A mudança também não surte efeito. O Corinthians ainda sufocu no finalzinho, mas não conseguiu o gol que lhe daria a vitória.