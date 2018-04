Corinthians empata e perde chance de encostar no G-4

O Corinthians mais uma vez perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro e de entrar de vez na briga pelo título. No Couto Pereira, o alvinegro apenas empatou com o Coritiba por 1 a 1 e foi para 37 pontos, na sexta colocação da tabela.

O líder Palmeiras tem 44 pontos. A meta do técnico Mano Menezes era conseguir a vitória no Paraná para diminuir a diferença para cinco. Contudo, o clube falhou na marcação da bola área e levou um gol de cabeça ainda no primeiro tempo. O Coritiba foi para 27 pontos com o empate e continuou ameaçado pelo rebaixamento.

O clube alvinegro, que não contou com Jorge Henrique, poupado, completou o sexto jogo sem derrota.

Animado pela estreia de Marcelo Mattos, o Corinthians teve uma boa chance para abrir o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Jucilei fez o passe para Souza. O atacante girou o corpo e chutou rasteiro. A bola explodiu na trave esquerda, bateu na cabeça do goleiro Edson Bastos e saiu.

Aos poucos, o Coritiba estabeleceu maior volume ofensivo. Sempre na bola aérea. O gol chegou aos 27 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento pela direita de Rodrigo Heffner, Jailson apareceu livre na segunda trave e cabeceou para o fundo das redes de Felipe - falha de marcação do alvinegro, que jogou com três zagueiros.

Ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve uma boa chance para empatar. Aos 41 minutos, Chicão cobrou falta e Jucilei desviou de cabeça. Dentinho pegou o rebote e bateu para o gol. Edson Bastos saiu bem e fez uma bela defesa.

MUDOU O ESQUEMA

Na etapa final, Mano Menezes tirou Marcelo Oliveira e colocou Bill em campo. A entrada de mais um atacante confundiu a marcação do Coritiba, que tomou o empate aos 5 minutos. Em cruzamento da direita de Elias, Dentinho apareceu livre dentro da área e só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Coritiba 1 Edson Bastos; Rodrigo Heffner (Márcio Gabriel), Cleiton , Dirceu e Renatinho ; Jailton (Bruno Batata), Leandro Donizete, Pedro Ken e Marcelinho Paraíba ; Ariel e Thiago Gentil (Carlinhos Paraíba) Técnico: Ney Franco Corinthians 1 Felipe; Chicão, Paulo André e Diego; Balbuena, Marcelo Mattos, Elias, Jucilei (Moradei) e Marcelo Oliveira (Bill); Dentinho e Souza (Alessandro) Técnico: Mano Menezes Gols: Jailton, aos 27 minutos do primeiro tempo; Dentinho, aos 5 minutos do segundo tempo Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Diferente do primeiro tempo, o Corinthians teve mais volume ofensivo. Aos 17 minutos, Jucilei teve boa chance para virar. Dentro da área, ele recebeu passe de Souza, mas concluiu mal.

Pelo lado do Coritiba, Ney Franco realizou mudanças para reequilibrar o jogo. O time paranaense não conseguiu repetir as boas jogadas com a bola aérea e ainda ficou vulnerável aos contra-ataques. Mas o Corinthians não esteve bem na pontaria e o jogo acabou na igualdade.

"Ainda bem que marquei contra o Coritiba e ajudei. Um ponto fora de casa foi importante, e agora em casa temos de ganhar", explicou Dentinho ao final do jogo.

RETORNO E ESTREIA

A próxima partida do Corinthians no Brasileirão será diante do Goiás, neste domingo, no Pacaembu. Para o duelo, o clube deve contar com o retorno do atacante Ronaldo, recuperado da lesão na mão. O argentino Defederico confirmou nesta quarta-feira que realizará sua estreia pelo clube.