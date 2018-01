Corinthians empata em Taguatinga O Corinthians empatou o jogo com o Brasiliense em Taguatinga. O atacante Deivid fez o gol do time paulista, aos 19 minutos do segundo tempo, de cabeça, empatando a partida por 1 a 1. Foi o 14º gol do jogador corintiano, que é o artilheiro da competição.