Corinthians empata no Mineirão: 1 a 1 Como era esperado, Corinthians e Cruzeiro protagonizaram uma disputa equilibrada no Mineirão e, no final, o empate por 1 a 1 em Belo Horizonte foi um resultado justo para as duas equipes. No entanto, o time mineiro levou a melhor porque, beneficiado pelo empate contra entre Internacional e Atlético-PR, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro e a invencibilidade de 35 jogos. Para o Corinthians, que no começo da semana foi eliminado pelo River Plate na Taça Libertadores da América, a vitória era o resultado ideal. Mas o empate contra o melhor time do nacional serviu como um alívio para o time, cujo maior temor da torcida era iniciar uma fase de decadência após o fim do sonho de uma conquista internacional inédita. A equipe comandada por Geninho mostrou uma coisa que não existiu na quarta-feira: autocontrole. Mesmo com o Mineirão lotado, o Corinthians não se intimidou e o equilíbrio imperou desde os primeiros minutos de jogo. Mas a primeira boa jogada de gol aconteceu aos 9 minutos quanto o ex-corintiano Deivid exigiu grande defesa de Doni. A bola ia devagar em direção do gol mas foi salva pela zaga, que jogou para escanteio. No minuto seguinte, foi a vez de Alex oferecer perigo para o Corinthians, que sofreu toque de Fábio Luciano na área. Mas a equipe do Parque São Jorge reagiu. Aos 11 minutos, Liedson tentou de cabeça. Depois, aos 32, o atacante iniciou jogada com Jorge Wagner, que cruzou para Gil completar de cabeça e abrir o placar, ameaçando a invencibilidade do Cruzeiro, que ainda ameaçou no final da etapa, quando Alex limpou a jogada, mas Fabinho evitou o gol. No segundo tempo, a situação de equilíbrio foi mantida e, mas o Cruzeiro começou a ameaçar com mais perigo. Aos 10 minutos, em bela jogada, Maurinho e Aristizabal trocaram passes e a bola sobrou para Deivid, que não desperdiçou. A bola passou por entre as pernas de Doni. Mas o Corinthians não se abateu. E continuou buscando a vitória. As melhores jogadas foram aos 16 minutos, quando Fábio Luciano chutou para Liedson que desperdiçou a oportunidade, e aos 31, quando Kléber se livrou dos marcadores e chutou com perigo para o lado esquerdo de Gomes. ALENTO - O empate foi considerado um resultado bom para vários jogadores, como o lateral Rogério. O time, segundo ele, esperava por uma boa vitória, mas a boa apresentação contra o líder do Campeonato Brasileiro serviu de estímulo para os jogadores, especialmente os mais jovens, que ficaram bastante abatidos com a derrota para o River. O próximo jogo da equipe será sábado, contra o Juventude, no Pacaembu. Ficha Técnica: Cruzeiro 1 x 1 Corinthians. Gols: Gil aos 32 minutos do primeiro tempo, Deivid aos 10 do segundo. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Thiago, Edu Dracena e Leandro; Maldonado, Augusto Recife (Felipe Melo), Alex e Wendell (Zinho); Deivid e Aristizábal. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Fabrício, Fabinho e Jorge Wagner; Leandro, Liedson e Gil. Técnico: Geninho. Árbitro: Luciano Augusto Almeida (DF). Cartão Amarelo: Leandro, Edu Dracena e Rogério. Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte.