Corinthians empresta quatro jogadores para o Monte Azul

O Monte Azul vai receber nos próximos dias quatro jogadores do Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista. O presidente do clube da capital, Andrés Sanchez, enviou uma lista com 12 jogadores para o rival, que já escolheu quatro. São eles: o lateral-direito Eduardo Ratinho, o zagueiro Renato, o meia Marcinho e o atacante Clodoaldo.

Os acertos contratuais devem ser feitos nos próximos dias. O Corinthians deve ajudar o Monte Azul a bancar parte dos salários durante o Paulistão.

Além deles, o time do interior, que fará sua estreia na elite, apresentou o volante Luciano Sorriso, que disputou a Série B pelo Ipatinga, o lateral Franciscatti, ex-Barueri, e o atacante Edmílson, que acumula passagens por Palmeiras e Guarani.