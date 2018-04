Corinthians encaminha renovação por dois anos com Bruno Henrique

O Corinthians tenta a renovação de contrato com Lucca, mas já tem encaminhada a continuidade de outro jogador no elenco. O gerente de futebol do clube, Edu Gaspar, contou nesta segunda-feira que o acordo com o volante Bruno Henrique está próximo e depende apenas de detalhes burocráticos para selar a prorrogação da permanência dele por mais duas temporadas.

"Está quase acertado, estamos tentando fechar por dois anos. Explicamos tudo a ele, tudo foi entendido rapidamente", afirmou Gaspar durante evento na Federação Paulista de Futebol (FPF). O elenco ganhou a segunda-feira de folga após bater o Novorizontino e só retorna aos trabalhos na terça-feira, com foco no confronto com o Red Bull, no domingo, pelo Campeonato Paulista.

Dias atrás, o clube anunciou a renovação com Rodriguinho e usa também o exemplo da negociação com Bruno Henrique para convencer Lucca a permanecer na equipe. "Em uma negociação faz parte. Um pede mais, outro pede menos. Tenho absoluta certeza que o Corinthians está oferecendo ao Lucca um valor honesto e dentro do patamar do clube", disse o dirigente.

A diretoria aguarda uma posição do jogador e do empresário dele. Lucca queria ganhar um salário de R$ 300 mil. "É um atleta importante. Eu fiz questão de sentar com ele na minha sala e passar o que o Corinthians teria como proposta econômica e esportiva. Falei inclusive o que o Tite vem falando, porque é importante o atleta saber o que a comissão técnica vem falando a seu respeito", contou.