Corinthians encaminha venda de Pato ao Villarreal

O Corinthians e o Villarreal encaminharam nesta segunda-feira um acordo para a negociação do atacante Alexandre Pato. Uma reunião definiu que a venda do jogador para o futebol espanhol deve ser concretizada em breve. O clube paulista, dono dos 40% dos direitos econômicos do atleta, receberia 3 milhões de euros, cerca de R$ 10,8 milhões.

O acordo prevê a saída imediata do atacante, que tem contrato com o Corinthians somente até o fim do ano. Caso não exista uma definição de venda em breve, Alexandre Pato já pode assinar pré-contrato e sair de graça a partir de janeiro. O atacante recebe R$ 800 mil de salário e se vier a deixar o clube, representará uma economia de cerca de R$ 5 milhões até o fim do ano.

O Villarreal começou a conversar com o Corinthians sobre Pato nas últimas semanas, quando apresentou uma proposta de aproximadamente R$ 5 milhões. A equipe espanhola tem como trunfo na negociação a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões da Europa. O time está garantido na última etapa classificatória antes da fase de grupos.

O valor acordado pelos clubes em reunião nesta segunda-feira é cerca de 25% do montante pago pelo Corinthians para tirar Pato do Milan, em janeiro de 2013, por R$ 40 milhões. Na equipe paulista o atacante fez 62 jogos e marcou 17 gols. A passagem dele acabou atrapalhada pelo erro de um pênalti contra o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil daquele ano.

Entre 2014 e 2015 o jogador esteve emprestado ao São Paulo, onde teve boa passagem e terminou como artilheiro da equipe na última temporada, com 26 gols. Logo depois, voltou ao Corinthians, que o emprestou ao Chelsea. Na Inglaterra o jogador ficou seis meses, mas entrou em campo somente duas vezes. Pato voltou à equipe do Parque São Jorge no dia 5 de julho e retomou os treinos, porém não foi relacionado para partidas.