Corinthians encara a Chapecoense para mostrar que 'nada mudou'

O Corinthians entra em campo para encarar a Chapecoense nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em uma situação bem diferente da que se tornou habitual, pois mesmo com tanta vantagem na tabela, o time de Fábio Carille sabe que precisa mostrar que a derrota para o Vitória não foi o início de uma fase ruim.

Líder com sete pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, tendo um jogo a menos, o Corinthians foi surpreendido em casa na última rodada e passou a viver cercado de uma desconfiança. Será que o time perdeu a concentração após ficar duas semanas sem atuar? Os atletas garantem que não e que vão mostrar isso diante da Chapecoense.

"Normal, porque se for ver o campeonato, todo mundo perdeu. Agora pensamos em continuar com o nosso ritmo e nada mudou com a derrota. Assim como a gente não se iludia com a vitória, não vamos nos abater com a derrota. Sabíamos que íamos perder um dia. Vamos tentar fazer de tudo para voltar as vitórias", disse o goleiro Cássio, que assim como Fagner, vai jogar e na segunda-feira viaja para se juntar aos atletas da seleção brasileira.

O Corinthians, inclusive, acredita que o fim do período de invencibilidade, que durava 34 jogos, servirá para tirar um pouco do tempo das contas dos jogadores. "Aconteceu o que todo mundo queria, né? O Brasil estava contra o Corinthians", resumiu Jô. "Vamos amadurecer", garante Gabriel.

O resultado não foi o que o corintiano esperava, mas o Grêmio também não soube aproveitar como poderia e não passou de um empate sem gols com o Atlético-PR em casa. Assim, se o Corinthians vencer nesta quarta, abre dez pontos de vantagem, amplia ainda mais a vantagem e mostra que a concentração e o foco na busca pelo título continuam o mesmo.

Para espantar a desconfiança, Carille terá que superar importantes desfalques na defesa, o setor mais organizado do time. Guilherme Arana e Balbuena se juntam a Pablo como desfalques em decorrência de lesões e o trio está fora da partida. O paraguaio ainda recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Sem opção, o treinador terá que apelar para uma dupla de zaga formada por um garoto de 21 anos (Pedro Henrique) e outro de 19 anos (Léo Santos).

No meio, Marquinhos Gabriel ganha a vaga de Clayson e Jadson não ficará sequer no banco de reservas, onde Danilo sentará pela segunda vez desde que se recuperou de lesão e pode ser aproveitado.

Na Chapecoense, o técnico Vinícius Eutrópio não poderá contar com o atacante Arthur, que se recupera de lesão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro e Luiz Antonio; Penilla, Túlio de Melo e Wellington Paulista

Técnico: Vinícius Eutrópio

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

JUIZ: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó

HORÁRIO: 19h30