Corinthians encara Fluminense em Mogi De um lado, Abuda, Jô do outro. Os dois, neste domingo, serão companheiros no ataque do Corinthians que enfrenta o Fluminense, em Mogi Mirim, mas, pensando um pouco mais à frente, são adversários diretos na busca pela única posição restante no setor. Carlos Tevez, inquestionável, deve retornar da seleção argentina nos próximos dias. "Vou dar o máximo para ser titular, atravesso uma boa fase e estou à disposição do treinador", candidatou-se Abuda. Brigam pela vaga cada vez mais otimistas com a possibilidade de virarem o camisa 9 que os torcedores tanto almejam e que a MSI ameaça contratar, mas nunca contrata. Vágner Love, do CSKA, e Liedson, do Sporting, namoram o fundo de investimentos há tempos, só não chegam a um acordo. Neste domingo, portanto, outra oportunidade para os dois garotos, que farão a terceira partida consecutiva como titulares ? com eles, foram duas vitórias por 4 a 2, contra Flamengo e Brasiliense. "O Bobô está na seleção sub-20 e o Tevez, jogando pela Argentina, é a minha chance", comentou Abuda, autor de um gol no Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Bittencourt, após cinco vitórias, resolveu esconder as informações da imprensa. Não antecipa as escalações por princípio, mas agora decidiu não dizer sequer quem será o capitão no lugar de Anderson, que se despediu esta semana no Parque São Jorge, rumo ao Benfica. "Para quê vou dizer para vocês repórteres? Não vejo necessidade disso", afirmou o treinador. O ex-atleta corintiano deixa um legado à nova dupla de zaga: Betão deve ganhar a braçadeira, Marinho, o lugar vago. Além de Marinho, outra mudança na equipe é a entrada de Rosinei, na posição de Gustavo Nery, suspenso com três cartões amarelos. Uma nova vitória e uma combinação de resultados, com o tropeço dos primeiros colocados na tabela de classificação, pode levar o Corinthians, com 16 pontos, à liderança do Brasileiro. "Ainda é muito cedo para buscarmos isso", advertiu Márcio. O treinador tenta bloquear qualquer possível fonte de euforia. Em 1999, o time corintiano obteve sete vitórias seguidas no Brasileiro e acabou ficando com o título. "Mas eram anos e situações completamente diferentes, é um erro a comparação", afirmou.