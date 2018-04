Corinthians encara o Atlético-GO em jogo para Kazim ganhar pontos

Líder do Brasileiro com dez pontos à frente do segundo colocado, o Corinthians enfrenta o lanterna Atlético-GO neste sábado, às 19h, em um confronto que parece perfeito para Kazim mostrar que pode ser útil também dentro de campo.

Querido pelo elenco, o inglês naturalizado turco é um dos atletas que mais mostra bom humor nos treinos. Mas, dentro de campo, ainda não ajudou como poderia a equipe. Foram 19 jogos, um gol marcado e muito mais reclamações do que elogios da torcida. Mesmo assim, o técnico Fábio Carille defende o atacante a ponto de escalá-lo como titular neste sábado.

“Na maioria das vezes em que ele jogou não foi com o time principal. Faltava o entrosamento e isso é mais complicado para quem joga no ataque. Agora teremos os considerados titulares e com esses jogadores creio que o rendimento dele será bem melhor”, projetou Carille.

Por ainda esperar algo de Kazim, Carille decidiu apostar nele e não no jovem Carlinhos, como boa parte dos torcedores esperavam. O turco entra no lugar de Jô, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro que cumpre punição é o paraguaio Romero. Clayson é quem joga.

Se vencer o Atlético-GO hoje, o Corinthians garante 13 pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, que só jogará no sábado que vem, dia 2, em casa diante do Sport. A partida foi adiada para não danificar o gramado para o jogo da seleção brasileira contra o Equador, quinta-feira, pelas Eliminatórias.

A campanha histórica realizada no primeiro turno não deve ser repetir na segunda parte do Brasileiro. Pelo menos é o que espera Carille. “Foi fora do normal o que aconteceu. Se a gente fizer 38 pontos é algo excelente. Será difícil repetir o que fizemos e passamos a ser o time a ser batido. Com isso, os adversários passam a nos estudar mais e dificultar as partidas. Estamos na linha de tiro.”

Além de Jô e Romero, suspensos, Balbuena, Guilherme Arana e Pedrinho também estão fora, por problemas físicos. Jadson e Pablo, por outro lado, estão de volta e serão titulares.

Cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e se forem advertidos, não poderão enfrentar o Santos, no dia 10 de setembro. São os casos de Cássio, Gabriel, Pablo, Jadson e Clayson.

No Atlético-GO, o goleiro Marcos é a principal novidade. Ele era a terceira opção, mas Felipe, o titular, se transferiu para o exterior, e o reserva, Klever, está machucado.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

Técnico: Fábio Carille.

ATLÉTICO-GO: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho, Andrigo, Jorginho e

Luiz Fernando; Walter.

Técnico: João Paulo Sanches.

Juiz: Pericles Bassols Cortez (PE).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 19h.