Corinthians encara o Ituano e só pensa em se manter 100% O Corinthians parece estar em estado de graça. O time está há 12 partidas sem perder, venceu as três primeiras do Paulistão e já marcou 11 gols na competição. No seu palco favorito, o Pacaembu, a equipe enfrenta o Ituano, neste sábado, às 18h10, para seguir no embalo. A previsão da diretoria é que mais de 20 mil corintianos estarão no estádio esperando outra festa. A determinação da comissão técnica é manter a liderança do Paulista, acompanhando cada vitória de Palmeiras, Santos e do surpreendente Noroeste. Os três pontos em disputa são considerados obrigatórios no Parque São Jorge. Mas os jogadores querem é destacar a ótima fase que está se consolidando com as seguidas vitórias. ?É ótimo começar o campeonato assim. As vitórias trazem confiança. O time fica leve, pode arriscar mais. E os times pequenos não são tão frágeis como as pessoas estão falando. O segredo é que fizemos a pré-temporada perfeita. E por isso vieram as vitórias?, diz o meia Roger. ?Vamos enfrentar o Ituano com a máxima seriedade para voltar a ganhar. A festa fica por parte da torcida. Nós queremos é nos firmar como time?, afirma Christian, autor de quatro gols no Paulistão. Há até motivo tático para a confiança dos torcedores ficar até mais forte. Pela primeira vez no Paulistão, o time não terá improvisações. Com a contratação de Wellington, o clube terá um lateral esquerdo de verdade na posição. Edson atuará na direita. Gustavo atuará ao lado de Marinho no lugar de Betão - expulso contra o Juventus. Rosinei passará a atuar no meio-de-campo. Uma das maiores explicações para o jogo corintiano estar fluindo é a saída de Carlos Alberto. Não por causa da personalidade forte do meia, mas por ele ocupar o mesmo espaço de Roger que, agora, pode transitar à vontade. ?Nós estamos tocando a bola de primeira. Ela está chegando fácil ao ataque. A nossa maneira de jogar está se encaixando. Isso fica fácil de perceber nas várias chances de gols que estamos criando durante os jogos?, afirma Jaílson, que já fez dois. No Ituano, humildade para surpreender Reconhecendo a superioridade do adversário, o técnico do Ituano, Ademir Fonseca, sabe que seu time terá muitas dificuldades para segurar o Corinthians, no Pacaembu. Pregando a humildade e a união, ele espera surpreender, ressaltando que não vai fazer marcação especial sobre Roger e Christian, destaques do rival nos últimos jogos. ?O Corinthians tem uma força muito grande. Não adiante só marcar o Roger. O Corinthians é o favorito, enquanto o Ituano é apenas um time do interior que vai para São Paulo buscar pontos. Precisamos defender bem sem a bola e saber jogar quando ela (bola) estiver em nossos pés?, afirmou Ademir Fonseca. Ficha técnica Corinthians x Ituano Corinthians - Marcelo; Edson, Marinho, Gustavo e Wellington; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei e Roger; Jaílson e Christian. Técnico: Emerson Leão. Ituano - Márcio; Flavinho, Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Reginaldo; Everaldo e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Árbitro - Antônio Rogério Batista do Prado. Início - 18h10. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).