Corinthians, enfim, contrata atacante O atacante Nilmar acertou sua transferência para o Corinthians e deve ser apresentado no Parque São Jorge ainda nesta semana. Deve chegar ao Brasil quarta-feira para assinar contrato de empréstimo por 12 meses. A MSI/Corinthians pagará cerca de ? 1,5 milhão (R$ 4,3 milhões) ao Lyon da França, clube com o qual Nilmar tem vínculo por mais quatro anos. ?Assinei contrato com o Lyon por cinco temporadas. Neste mês, completei a primeira?, informou o atleta, de apenas 21 anos, que não tem sido aproveitado no clube francês. É habilidoso, jovem e com potencial de mercado, como exige Kia Joorabchian. Nilmar prefere acertar os últimos detalhes da negociação com seu empresário, Giuliano Bertolucci, antes de sacramentar oficialmente seu retorno ao Brasil ? mas já fala como se tivesse assinado a papelada. ?Vou por empréstimo de um ano?, comentou. ?A transação está quase definida. Preciso apenas esperar meu empresário para os últimos detalhes.? Nilmar tentará ser o camisa 9 que o Corinthians tanto sonha. Ele não tem, no entanto, a característica de jogador fixo de área. Nos tempos de Internacional, onde se consagrou antes de ir para a Europa, e também nas categorias menores da Seleção, Nilmar sempre se mostrou um atacante com o estilo de partir com a bola nos pés, em velocidade. Mas não há dúvidas de que o Corinthians ficará bem mais forte com sua chegada. Da França, Nilmar sabe que está sendo emprestado para o líder do Campeonato Brasileiro. E isso o motiva ainda mais. Conhece o argentino Carlitos Tevez e espera combinar bem com ele em campo. Ambos participaram do Pré-Olímpico do Chile, em 2003. Tevez garantiu a Argentina nos Jogos Olímpicos de Atenas. O Brasil fracassou. Embora Nilmar estivesse naquele grupo dirigido por Ricardo Gomes, passou boa parte da disputa machucado.