Corinthians enfrenta hora da verdade Agora vai ou racha. É com esse pensamento que o Corinthians enfrenta hoje o Criciúma, às 16 horas, no estádio Heriberto Hulse. E não é difícil de entender a linha de raciocínio dos corintianos. Com 44 pontos, o time do Parque São Jorge é o nono na classificação do Campeonato Brasileiro, exatamente um ponto atrás dos catarinenses, sétimos. Portanto, vitória representa os três pontos e, o mais importante, outro adversário direto deixado para trás. O encontro é, de fato, decisivo para as pretensões alvinegras. Bom, na teoria tudo parece claro. O problema começa quando o técnico Geninho precisa colocar em prática suas idéias. Com um grupo de jogadores que mais parece o da Copa São Paulo de Juniores - os atacantes Jô e Abuda têm 16 e 17 anos, respectivamente -, o treinador reza pela recuperação dos mais experientes. Durante a semana, até pôde festejar, uma vez que o atacante Gil voltou aos treinos com bola. Já o lateral-direito Rogério permanece em tratamento. Como desgraça pouca é bobagem, seu substituto, o jovem Coelho, foi expulso na partida diante do Fortaleza (vitória por 2 a 0). Assim, além de escalar outro jovem na posição, Geninho terá de improvisar, já que o eleito, Betão, é zagueiro. No meio, Robert entra como titular, pois Jamelli recebeu o terceiro cartão amarelo. Geninho prefere não comentar muito sobre os problemas. Usa um discurso mais tranqüilo. Afinal, por contar com muitos jovens na equipe, sabe que qualquer palavra mal colocada ou atitude precipitada pode desencadear uma crise interna de insegurança. "Acho que essa garotada tem uma boa oportunidade para mostrar que tem condição de suportar pressões, apesar da pouca idade", disse. "E é bom que isso ocorra, já que daqui para frente a carreira deles será recheada de momentos como esse." Aliás, pressão é o que não vai faltar em Santa Catarina. Não é por acaso que o Criciúma está na briga por uma das vagas na Copa Libertadores da América de 2004 ou, por que não, também pelo título nacional. Dentro de casa, o time dirigido por Gilson Kleina conquistou até aqui 71% dos pontos disputados. "É terrível jogar lá", diz Geninho.