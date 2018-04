Corinthians enfrenta o eufórico Paraná em busca da segunda vitória

O domingo vai ser um dia diferente para o Corinthians. A equipe de Fábio Carille enfrenta o Paraná às 11h, no estádio Durival Britto, em uma partida histórica para o time paranaense, que não joga a Série A desde 2007 e, por isso, promete uma grande festa em sua casa.

Além do horário atípico, o fato de ver o adversário tendo a maioria da torcida não é tão comum para os corintianos. Durante a semana, a procura por ingressos foi intensa e cerca de 17 mil torcedores estarão presentes no estádio.

O clube paranaense fez uma campanha nas redes sociais dizendo que a torcida do Paraná é “mais louca” que a do Corinthians e por isso tinha que ir apoiar a equipe.

O Paraná caiu para a Série B junto com o Corinthians, em 2007, e só voltou esse ano. Os adversários tiveram estreias distintas no Brasileiro. O Corinthians venceu o Fluminense por 2 a 1, em sua Arena, enquanto os paranistas lutaram, mas perderam por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi.

Em relação aos times, Carille não contará com Roger, que tem condições legais de jogo, mas será preparado para enfrentar o Atlético-MG, domingo que vem. Maycon e Jadson podem ser poupados. Já o Paraná apresentou o atacante Carlos, ex-Galo, na sexta-feira, e ele já vai jogar. Outra novidade é o volante Jhonny Lucas.

FICHA TÉCNICA

Paraná: Richard; Alemão, Jesiel, Rayan e Mansur; Wesley Dias, Jhonny Lucas e Caio Henrique; Léo Itaperuna, Silvinho e Carlos

Técnico: Rogério Micale

Corinthians: Cássio; Fagner, Henrique, Balbuena e Sidcley; Ralf, Renê Júnior, Jadson (Mateus Vital) e Rodriguinho; Clayson e Romero

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Péricles Bassols (PE)

Local: Durival Britto, em Curitiba

Horário: 11h