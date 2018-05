Corinthians enfrenta o Flamengo atrás da primeira vitória no Brasileirão

SÃO PAULO - A força da torcida é o combustível do Corinthians neste domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória na competição. Apoiado por cerca de 30 mil vozes, a equipe promete ser ousada e vai partir para cima do Flamengo desde o apito inicial do árbitro.

Com planejamento de não desperdiçar pontos atuando em casa ao menos até a pausa da Copa do Mundo - serão nove rodadas até lá -, o técnico Mano Menezes ordenou que seus comandados não tenham medo de arriscar as jogadas ofensivas e as finalizações. Quer laterais como pontas e os volantes chegando com força como homens-surpresa.

Ainda em busca do rótulo de favorito na competição, a meta é provar dentro de campo que o Corinthians não pode ser desprezado pelos oponentes. E fazer valer o fator casa é primordial para andar lado a lado com os candidatos ao título.

O rival traz boas lembranças aos corintianos. Em uma campanha decepcionante em 2013, o jogo contra o Flamengo, no dia 1.º de setembro, foi o diferencial. Também em um Pacaembu lotado, goleada por 4 a 0 e festa dos atacantes, autores de todos os gols - dois de Alexandre Pato, um de Romarinho e outro de Guerrero.

Naquele dia, o peruano fechou o placar e hoje será a principal arma de Mano Menezes para furar o paredão de Jayme de Almeida em seu reencontro com o clube carioca. O agora comandante corintiano saiu do clube carioca após apenas três meses, sentindo-se boicotado. Ele coloca panos quentes naquele pedido de demissão, mas acha que uma vitória neste domingo terá um gosto especial.