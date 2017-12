Corinthians enfrenta Shakhtar já sem o zagueiro Gil

Sem o zagueiro Gil, que deixou a concentração da equipe ontem em Orlando, nos Estados Unidos, o Corinthians enfrenta o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), pela Florida Cup. Será o segundo jogo do alvinegro na temporada e, assim como foi contra o Atlético-MG, no domingo, a partida servirá para Tite identificar os principais problemas provocados pela saída de cinco titulares.

A ideia do treinador é fazer ajustes na equipe e colocar todos os reservas para jogar. O Corinthians volta para o Brasil. Antes, no sábado, faz mais um amistoso contra Strikers, em Fort Lauderdale. A partida também será usada para testes.

Gil volta para o Brasil para assinar a sua transferência para o Shandong Luneng, da China. O clube asiático pagará o valor integral da multa rescisória do jogador, de euros 10 milhões (R$ 44 milhões). O Corinthians ficará com 90% do valor (R$ 39,5 milhões).

O zagueiro é o quinto titular a deixar o clube. Antes, saíram Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vagner Love.