Corinthians: entra Jô e Gil vai armar O tempo passa e a impressão é de que os problemas no Corinthians não mudam. Para citar um exemplo, a equipe entra em campo domingo, contra o Flamengo, em Limeira, sem um único meia-armador. Na falta de um bom atleta acostumado a essa função, o técnico Tite improvisa: joga com três atacantes, recuando Gil para ajudar na criação. A falta de um meia é crônica. O torcedor já mal se lembra do último camisa 10 de nível da equipe. Teve Ricardinho, depois dele... o último, Piá, chegou como promessa no início do ano, e por ter decepcionado, não vem nem treinando com o grupo. Tite acredita que seu primeiro objetivo na equipe vem sendo atingido: reforçar a defesa. Fez isso utilizando três zagueiros (domingo serão Betão, Anderson e Valdson). "Agora temos de melhorar a criação. É uma evolução gradual da equipe", justifica o treinador. Tal evolução, no entanto, não será imediata. A má sorte, para variar, também continua ao lado do Corinthians. O meia Samir, que tinha boas chances de atuar nesta rodada, torceu o tornozelo direito ontem e não joga. Os nomes são trocados, mas, em essência, tudo continua na mesma. Gil, apesar de atacante, se mantém sem marcar gol - há sete meses. O garoto Jô, de 17 anos, volta a ganhar posição na frente, ao lado de Marcelo Ramos, e é cotado como esperança de gol. E se alguém acha que já viu esse filme antes não estará enganado. "Eu quero aproveitá-lo porque ele está em ótima fase e nos treinos vem mostrando isso", disse hoje Tite. "O Jô segura bem a bola, chuta, arma, merece uma chance", disse, há cerca de dois meses, o ex-treinador Oswaldo de Oliveira. Na ocasião, Jô entrou, não convenceu e foi criticado pela torcida. Dias depois, Oswaldo foi demitido.