Corinthians: escalação depende de médicos Geninho admitiu que, pelo menos até o fim da semana, os médicos serão mais decisivos do que ele próprio na definição da tática e escalação do Corinthians para os jogos contra o Criciúma, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e River Plate, quarta-feira, pela Taça Libertadores. O volante Cocito está com contusão no tornozelo direito, enquanto o atacante Gil e o também volante Fabinho sofreram contratura na coxa direita. Segundo o treinador, somente depois que os médicos definirem quem terá condições de jogo será possível ter alguma noção de como o time deverá entrar em campo em seus próximos compromissos. O otimismo, no entanto, é grande. "Os jogadores que não voltarem a treinar até sexta-feira estarão fora do jogo de quarta", afirmou Geninho, que considera arriscado escalar atletas que não participaram dos dois últimos treinos do time antes de um confronto. Outra resolução do técnico é a de que nenhum jogador entrará em campo se não estiver em suas melhores condições físicas. "Dou um exemplo do Campeonato Paulista: o Gil voltou a treinar um dia antes do primeiro jogo contra o Palmeiras mas não atuou. Na partida seguinte, foi decisivo", ressaltou o treinador. Esses não são os únicos problemas do atual campeão paulista para os dois jogos. No sábado, o meia Jorge Wagner cumprirá suspensão (recebeu o terceiro cartão amarelo). A opção provável é Renato. Na quarta-feira, o desfalque será o lateral Kléber, expulso na partida contra o River Plate em Buenos Aires. "Por causa disso, o Roger vai jogar no sábado contra o Criciúma", garantiu Geninho. Tática - Apesar das oscilações do time desde que passou a adotar a presença de três zagueiros em campo, Geninho não deverá abdicar de todo do recurso. "Realmente alguns times se adaptam melhor ao esquema 3-5-2. No caso do Corinthians acho que o time fica bem defensivamente, mas o ataque fica um pouco isolado. Por isso estou procurando adotar um esquema 3-4-1-2." O técnico admitiu ser impossível ignorar o jogo pela Libertadores durante a preparação para o Campeonato Brasileiro. "Mas durante o Paulista o time mostrou que é capaz de gerenciar esta situação."