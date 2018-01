Corinthians escapa de vexame em Campinas O Corinthians escapou de um vexame na tarde deste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Depois de estar perdendo por 2 a 0 e depois, por 3 a 1 - o time reagiu e arrancou um empate por 3 a 3 contra a Ponte Preta - num resultado que deixou os jogadores aliviados, mas a torcida muito preocupada. O gol salvador aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Liédson. O destaque da partida, no entanto, foi o lateral-direito Rogério, que marcou os outros dois gols corintianos e livrou o time da terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Nenê, Adrianinho e César (contra) marcaram os gols da Ponte. Apesar de o time interromper a série de derrotas (perdeu para São Caetano e São Paulo nas rodadas anteriores), o emprego do técnico Geninho continua ameaçado. Com um futebol pobre, sem nenhuma criatividade e desordenado taticamente, o Alvinegro mostrou que precisa melhorar muito se quiser sonhar com o título. Com o resultado deste domingo, o time vai a 20 pontos ganhos, mas ainda fica longe dos líderes. A Ponte Preta chega a 11 pontos e permanece na zona de rebaixamento. No clima tenso que antecedeu o jogo para os dois times (a Ponte vinha de derrota no dérbi), os donos da casa deram a impressão que entraram em campo mais tranqüilos. O time campineiro estava melhor distribuído, com os volantes - Roberto e Ângelo - anulando os meias Leandro e Jorge Wagner, responsáveis pela criação das jogadas ofensivas. Além disso, o técnico Abel Braga colocou o Adrianinho estrategicamente no meio campo, abrindo espaços para Nenê ocupar o lado esquerdo nas costas de Rogério. Esta disposição desarticulou também o sistema de marcação corintiano, principalmente para os reservas César e Marquinhos no meio da defesa demonstrando falta de entrosamento. A nova dupla titular não impediu que a Ponte marcasse seu primeiro gol, aos 13 minutos. Mantena cruzou da direita, Fabrício não alcançou mas a bola quicou no chão e sobrou para a cabeçada de Nenê. Depois do gol, a situação se complicou para o Corinthians. Os jogadores mostraram intranqüilidade, errando muitos passes e às vezes abusando da violência. Só no primeiro tempo, quatro jogadores receberam o cartão amarelo: Liédson, Pingo, Fabinho e Jorge Wagner. A Ponte passou a explorar os contra-ataques e quase ampliou aos 24 minutos, quando Nenê, de novo nas costas de Rogério, entrou na grande área e chutou na trave. O Corinthians ainda teve duas boas chances. Uma delas aos 38 minutos, quando Liédson foi lançado em velocidade, driblou o goleiro Alexandre Negri, mas desequilibrado, chutou fraco e Alan salvou quase em cima da linha de gol. Aos 50 minutos, após cobrança de escanteio, Marquinhos subiu de cabeça e a bola tirou lasca da trave. O segundo tempo começou sem mudanças. A Ponte ampliou aos 13 minutos, quando Luizinho lançou Nenê na esquerda, em posição irregular, e após o cruzamento Fabrício furou, mas a bola sobrou livre para Adrianinho. O meia ajeitou a bola e fuzilou com a perna esquerda 2 a 0. Era o que as torcidas organizadas queriam para manifestar insatisfação. No mesmo instante abriram quatro faixas no setor de fundo do Majestoso: "Fora Citadini", "Edgar - gerente de mercado", "Queremos contratação" e Queremos + garra". Na base do tudo ou nada, o Corinthians diminuiu com Rogério, em jogada individual. Após rebote da defesa, o lateral encheu o pé esquerdo aos 18 minutos. O Corinthians ganhou ânimo e força com a entrada de Vinícius no lugar de Roger e depois de Leandro Amaral na vaga de Leandro. Só que aos 30 minutos a Ponte liquidou o jogo. Outro contra-ataque, Ângelo entrou livre pelo lado direto da área e tentou o cruzamento interceptado por César que empurrou para seu próprio gol. O bandeira sinalizou impedimento de Roger, na pequena área, mas o juiz validou o gol. Quando tudo parecia perdido, o Corinthians reagiu. Rogério, cobrando falta com violência, diminuiu aos 36 minutos. Três minutos depois, Leandro Amaral fez o cruzamento da direita e Liédson mergulhou para desviar e garantir o resultado. No final, a Ponte ainda teve duas expulsões - Nenê e Conceição - e perdeu um gol com o zagueiro Gabriel, aos 46 minutos, após falha do goleiro Doni. Classificação