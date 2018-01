Corinthians escolhe médico de Vampeta Moisés Cohen, chefe do Departamento de Traumatologia da Escola Paulista de Medicina, é o médico escolhido pelo Corinthians para operar o joelho do volante Vampeta. Outros dois especialistas também foram indicados para a cirurgia: Joaquim Grava e Gilberto Camanho. Grava tinha a preferência, mas foi vetado por motivos políticos. Há semanas foi demitido do clube depois de brigar com o vice de Futebol Roque Citadini e com o fisiologista Renato Lotufo. A decisão, porém, ainda não está tomada. Vampeta, amigo de Grava, ainda não disse com quem prefere ser operado. Grava, ex-chefe do Departamento Médico do Corinthians, estava entre os mais cotados para a cirurgia. Ele trabalhou por 24 anos no clube. Ele próprio confirmou que recebeu telefonema de Vampeta. O volante dizia que se sentiria ?tranqüilo? se o seu nome fosse o escolhido. Conspirou contra a escolha de Grava a forma como ele deixou o Corinthians, brigado com o vice-presidente de Futebol Antonio Roque Citadini e com o fisiologista Renato Lotufo. Grava e Lotufo se desentenderam quando o Corinthians trouxe o aparelho GO2 Altitude, equipamento russo que simula a atmosfera da altitude e, com isso, facilita a aclimatação. Grava não foi consultado sobre o aparelho e se colocou contra a sua utilização sem testes. A crise entre os médicos se agravou em fevereiro, quando a diretoria confirmou que usaria o aparelho para a preparação do time que terá de jogar em La Paz (3.600 m) pela Libertadores. De acordo com Grava, além de ofendê-lo com palavrões, Lotufo teria planejado sua queda. "Como eu estava vivendo problemas pessoais com minha separação, ele (Lotufo) foi dizer ao Edvar Simões (gerente de Futebol) e ao Citadini que eu era alcoólatra, que não tinha condições emocionais para continuar trabalhando. O Lotufo puxou o meu tapete", acusa Grava. Ouvido pela Agência Estado, nesta quarta-feira à tarde, Lotufo não quis comentar as acusações de Grava. "Deixa ele (Grava) falar o que quiser. Eu não vou fazer nenhum comentário." Lotufo, no entanto, confirmou o nome de Moisés Cohen para a cirurgia de Vampeta. "Isso já está decidido desde terça-feira. O doutor Paulo (Faria) até já anunciou." Paulo Faria, atual chefe do Departamento Médico do Corinthians, confirmou o nome de Cohen, mas não quis explicar os critérios que foram utilizados na escolha. "Três especialistas poderiam fazer a cirurgia: Moisés Cohen, Gilberto Camanho e Joaquim Grava. O Departamento Médico e a diretoria optaram pelo doutor Cohen." Joaquim Grava revelou que nesta quinta-feira deve chegar a São Paulo o empresário de Vampeta, Reinaldo Pita. Segundo ele, Pita e Vampeta darão a palavra final sobre quem fará a cirurgia. "Acho estranho porque ainda na terça-feira à noite, o doutor Falopa (Marcos Falopa, consultor-técnico do Corinthians) me ligou dizendo que eles estavam esperando pela chegada do Reinaldo Pita para decidir quem operaria o Vampeta", comentou Grava. Paulo de Faria reconheceu que a opção por Moisés Cohen é uma indicação do clube e que a vontade de Vampeta "é soberana". Precavido, Cohen disse nesta quarta-feira que foi convidado, mas que vai ouvir Vampeta. "Seria uma honra, mas isso não significa que eu vá operá-lo. De repente o Vampeta pode não querer que eu o opere, sei lá... De qualquer forma, nesta quinta-feira eu vou examiná-lo no meu consultório. Se tudo correr bem, espero poder operá-lo." Moisés Cohen, 49 anos, é livre docente da Escola Paulista de Medicina e chefe do Departamento de Traumatologia da universidade. Já operou muita gente famosa, como o piloto Rubens Barrichello e o lutador de vale tudo Vitor Belfort. Também operou os joelhos de Raí, Rogério Pinheiro, Nei e Aristizábal.