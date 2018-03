Corinthians espera apresentar o meia Elias nesta quarta

Ainda em busca de reforços para a disputa da Série B, o Corinthians deve apresentar o meia Elias, da Ponte Preta, nesta quarta-feira como novo reforço do time. A informação é do vice-presidente de futebol do clube, Mário Gobbi. De acordo com Gobbi, o acerto final com a Ponte Preta - vice-campeã do Campeonato Paulista - aconteceu na manhã desta terça-feira. "Eu mesmo acertei com a Ponte Preta, e tudo está pronto. Acredito que teremos ele no elenco amanhã [quarta-feira]", disse Gobbi, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Além de confirmar o acerto com Elias, Gobbi praticamente descartou o retorno do atacante Christian, que tem contrato com a Portuguesa até o final deste ano. A Portuguesa engrossou a negociação e pretende contar com o atleta, que já teria recebido uma proposta de renovãção do contrato, com a Lusa, por mais um ano. Christian foi procurado pela diretoria do Corinthians no começo da semana passada. O presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, ficou nervoso ao saber que a diretoria corintiana havia procurado o agente do jogador, e não um contato direto entre os dois clubes. Da Lupa, inclusive, chamou a diretoria do Corinthians de antiética e que não haveria chance alguma de um acerto por Christian. Em sua primeira passagem pelo Corinthians, no começo de 2007, Christian marcou cinco gols em cinco jogos, mas deixou o clube por uma proposta mais vantajosa do Internacional.