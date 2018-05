Corinthians espera contar com dois reforços para quinta

O Corinthians confia que conseguirá colocar o meia Giovanni Augusto e o atacante André à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Capivariano, quinta-feira, às 19h30, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista.

A documentação da dupla foi enviada à Federação Paulista de Futebol na sexta-feira. A entidade é responsável por enviar os dados para registro na Confederação Brasileira de Futebol. Os problemas é que ambos estão fechados por causa do carnaval e só voltam ao trabalho na quarta-feira à tarde.

Apesar disso, o clube confia que poderá regularizar ambos a tempo para o jogo contra o Capivariano, mesmo que Tite não escale Giovanni Augusto e André desde o início. A dupla ficaria como opção para o decorrer do jogo, assim como ocorreu com Willians, em caso bastante semelhante.

Giovanni Augusto e André vão preencher mais duas vagas entre os 25 inscritos no Campeonato Paulista, restando ainda quatro. O paraguaio Balbuena, que já está no Brasil, visitou o CT Joaquim Grava na segunda-feira e acerta apenas detalhes antes de ser anunciado oficialmente, vai ficar com mais uma.

Depois disso, o Corinthians tem até o dia 26 de fevereiro para inscrever mais três jogadores, completando 28, número máximo para o Campeonato Paulista. A equipe ainda poderá realizar mudanças, mas apenas da primeira para a segunda fase.