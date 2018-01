Corinthians espera decisão de Parreira Carlos Alberto Parreira não compareceu à reapresentação dos jogadores do Corinthians, e só deve aparecer no clube quarta-feira. Mas a possibilidade de que o treinador seja convidado para trabalhar como coordenador técnico da Seleção Brasileira já agita as alamedas do Parque São Jorge e mexe com o ânimo dos jogadores. Nomes como os de Tite, que está no Grêmio, e Geninho, no Atlético Mineiro, são comentados no clube, mas segundo o vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini, não foram contatados. O argentino Carlos Bianchi, sonho antigo do dirigente, assinou contrato com o Boca Juniors nos últimos dias e está descartado. "Não vou falar em cima de boatos. Até porque a CBF ainda não falou com o Parreira. Se tivesse havido um contato, certamente o Parreira teria me comunicado", afirmou Citadini. "A imprensa adora criar notícias, muitas vezes até psicografa mensagens". Parreira renovou seu contrato com o Corinthians até o final da temporada. Mas não há nenhuma cláusula que o impeça de trabalhar no clube e na seleção simultaneamente. Tite, por ser gaúcho e imprimir um perfil de garra aos times que dirige, agrada à cúpula corintiana. Geninho tem um comportamento mais parecido com o de Parreira. É amigo dos jogadores e tenta controlar o grupo por meio do diálogo. No entanto, adota em seus times o estilo 3-5-2, que não agrada o atual treinador. "Tenho que reconhecer que se o Parreira sair será realmente uma grande perda. Mas vamos esperar os próximos dias para falar sobre fatos e não em cima de especulações", comentou Citadini. Os jogadores não conseguiram deixar de abordar a questão. O temor em relação a uma possível saída de Parreira é evidente. "Vou torcer muito para que ele fique", afirmou o goleiro Doni, que foi prestigiado pelo treinador durante o Campeonato Brasileiro apesar das críticas da torcida. Para o atacante Gil, a saída de Parreira trará efeitos imediatos ao grupo. "Por tudo que conhece de futebol fará muita falta. Seu maior mérito foi conseguir manter o time nas mãos durante toda a temporada. Tem uma bagagem enorme e não será fácil substituí-lo. Perderíamos um grande homem aqui no Corinthians mas a Seleção Brasileira ficaria muito bem servida". Deivid também lamentou os boatos dando conta do interesse da CBF pelo treinador. "Se o Parreira sair, espero que tenha muito sucesso. Mas o pensamento não pode mudar independentemente da vinda de um novo profissional. Temos um ano importante, com a disputa da Libertadores".