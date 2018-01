Corinthians espera Kia para contratar O Corinthians terá de esperar pelo retorno do iraniano Kia Joorabchian para contratar seus reforços para a temporada 2006. O presidente da MSI sumiu. E não é a primeira vez. Pessoas ligadas a ele desconhecem seu paradeiro. Acredita-se que esteja em Londres, onde deverá passar as festas de fim de ano. Todo e qualquer acerto na parceria Corinthians/MSI tem de passar pelo seu aval. Com isso, enquanto ele não aparecer, nada será sacramentado. O diretor Paulo Angioni tenta amarrar alguns acordos, mas não tem poder de decisão. Embora já esteja no Brasil há um ano, Kia ainda não se deu conta que este é o melhor período para ir às compras. O técnico Antônio Lopes, de férias no Rio de Janeiro, deixou uma lista de sete reforços, dentre eles o meia Ricardinho do Santos, que tem seu vínculo encerrado no fim do mês. Mas, até agora, nenhum nome foi confirmado. "Queremos jogadores que possam disputar a Copa Libertadores da América, que cheguem prontos", repete Antônio Lopes desde a conquista do título do Campeonato Brasileiro.