Corinthians espera liberação de Love A chegada de Vágner Love ao Corinthians só depende do poder de convencimento do atacante. O presidente da MSI, Kia Joorabchian, afirmou hoje que está interessado no jogador e espera resolver a questão na próxima semana. "Quero o Vagner Love, acertamos tudo com o jogador. Resta agora a liberação do CSKA. Acredito que até a próxima semana nós acertaremos essa negociação", afirmou, otimista Kia. O jogador viaja amanhã para a Itália - onde o time faz a pré-temporada - orientado a fazer tudo para convencer os dirigentes russos que não pode mais ficar na Europa. Ele irá alegar que não terá paz de espírito para jogar no CSKA, com o seu filho de dois meses aqui no Brasil. O atacante irá apelar para o recurso que não deseja utilizar, explicar o drama familiar que vive - por ser solteiro, não convive com a mãe de Vágner Júnior. Para levar o filho para a Rússia, precisaria carregar a mãe e os parentes da mãe. Também encorajado pela MSI dirá que faz questão de devolver os salários que já recebeu (US$ 360 mil). E que o Corinthians está disposto a pagar tudo que foi gasto na sua contratação - US$ 7,5 milhões pelo passe e ainda mais US$ 1,5 milhão de luvas e os salários. No Corinthians o assunto Vágner Love é tratado como um segredo de estado. Mas o presidente Alberto Dualib que andava preocupado nos últimos dias com o destino da transação, hoje se mostrava mais do que confiante. Assim como Kia Joorabchian, Dualib acredita que na próxima semana poderá anunciar a importante contratação de Love. Os indícios são que a resistência russa não será tão forte como se anunciava. Os dirigentes russos sabem da fama de Vágner Love. Eles foram avisados por empresários que o atacante brasileiro é bastante problemático. Ouviram assustados a sua aventura quando era júnior - levou uma mulher para a concentração do Palmeiras, daí o apelido Love. Há uma grande preocupação em relação ao comportamento do atacante brasileiro se o CSKA se negar a liberá-lo. Acreditam que ele poderá deixar o ambiente insuportável. Mas para liberá-lo os russos estão exigindo muito dinheiro. O enviado da MSI ouviu como primeira pedida US$ 20 milhões. Kia mandou negociar e dizer que só fechará a transação pela metade da pedida. A MSI promete que não vai desistir de ter Love.