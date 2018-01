Corinthians espera manter Vampeta Além de tentar acertar a contratação do meia Beto por uma temporada, a diretoria do Corinthians terá outra missão a partir de quinta-feira. Renovar o empréstimo de Vampeta junto ao Flamengo, que detém os direitos federativos do jogador. Seu empresário, Reinaldo Pitta, anunciou já ter recebido sondagens de alguns clubes do exterior. Mas ressaltou que a definição ainda está longe de acontecer. ?Não vou descatar nenhuma hipótese neste momento. O Vampeta está de férias na Bahia e vai decidir. O importante é que o mercado está bom para ele. Pode retornar ao Flamengo e atuar ao lado da maior torcida do Brasil. Ou pode permanecer no Corinthians e disputar a Taça Libertadores da América?. Na visão de Pitta, nem mesmo as declarações dadas por Vampeta em julho do ano passado, quando disse que fingia que jogava enquanto o Flamengo fingia que lhe pagava, poderão dificultar seu retorno ao clube carioca. ?Esse é o jeito do Vampeta, todos conhecem. Jamais quis ofender o Flamengo e sua estrutura?. Vampeta segue de férias em Nazaré das Farinhas, na Bahia. Mas antes de viajar anunciou sua preferência em permanecer no Parque São Jorge por mais uma temporada. ?Jamais jogaria por nenhum clube de São Paulo que não o Corinthians. E quero lutar pelo título da Taça Libertadores da América, que ainda não tenho?. Temendo perder o volante, o treinador Carlos Alberto Parreira destacou a sua importância para o grupo. ?É um líder, um comandante em campo. Tem esse jeito brincalhão mas conhece muito de futebol?. Como o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, está passando férias em Capão Bonito, e o presidente Alberto Dualib viajou para o Guarujá, as negociações em busca de reforços estão sendo conduzidas pelo gerente Edvar Simões. O reempréstimo de Marcinho junto ao Paulista de Jundiaí ficou mais difícil depois que o São Caetano entrou na disputa pelo meia. O anúncio de um goleiro também deverá ocorrer em janeiro. Fábio Costa, que fica sem contrato com o Santos em março, e Hélton, praticamente dispensado pelo Vasco, são os nomes mais fortes para chegar ao Parque São Jorge.