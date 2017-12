Corinthians espera oficializar saída de Pato até quinta-feira

O Corinthians espera confirmar no máximo até quinta-feira o empréstimo de Alexandre Pato para o Chelsea. Os departamentos jurídicos dos dois clubes estão definindo as últimas cláusulas do contrato, que será válido até o fim de junho.

"Pato está caminhando para resolver a situação dele com o Chelsea. Os departamentos jurídicos dos dois clubes estão conversando. No máximo até quinta-feira todas as cláusulas serão resolvidas. O Corinthians está preocupado em amarrar todos os pontos do contrato", disse o diretor-adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira.

Nesta terça-feira, Pato nem participou do treino junto com o restante do elenco do Corinthians no CT do Parque Ecológico. O atacante ficará na Inglaterra em troca do pagamento do salário de R$ 800 mil mensais. O empréstimo fará com que o Corinthians deixe de gastar R$ 4 milhões com Pato no período.

Se o Chelsea decidir ficar com Pato em definitivo, terá de pagar 12 milhões de euros (R$ 53 milhões) no meio do ano. O jogador tem contrato com o Corinthians até o fim do ano e em julho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Parque São Jorge sem custos em 2017.

O Corinthians trabalhava para tentar vender Pato neste mês. Agora, restando apenas cinco dias para o fechamento da janela de transferências para o futebol europeu e sem nenhum oferta de compra pelo jogador, a diretoria acabou aceitando o empréstimo para o Chelsea para se livrar do salário do atacante.