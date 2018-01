Corinthians espera pontos no ?Tapetão? Se a situação dentro de campo está difícil depois da derrota para o Criciúma por 1 a 0, o Corinthians tentará buscar pontos fora dele. Nesta terça-feira, às 16 horas, no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o advogado do clube, João Zanforlin, estará no julgamento do caso envolvendo o Paysandu, que no empate por 2 a 2, no Mangueirão, utilizou dois jogadores irregularmente: Júnior Amorim e Aldrovani. "Justamente esses dois que foram os melhores do Paysandu", diz Zanforlin. Se a Justiça der os dois pontos ao Corinthians, o clube ganha uma posição na tabela - salta para o 7º lugar - e passa à frente do São Caetano.