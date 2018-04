Corinthians espera por Defederico para segunda-feira

Matías Defederico, o novo reforço do Corinthians, deve desembarcar em São Paulo na segunda-feira pela manhã e, no mesmo dia, será encaminhado à clínica Santana Cor para o teste sob sua condição médica. Se tudo der certo, assina o contrato e fica à disposição para a apresentação, pré-agendada para terça-feira no Parque São Jorge.

"A negociação está muito bem alinhavada e as notícias que temos é que na próxima semana o negócio será definitivamente fechado", garantiu nesta sexta-feira Mário Gobbi, o diretor de Futebol corintiano. "Eu estou muito feliz, na esperança de que o jogador esteja aqui na semana que vem", enfatizou o dirigente.

E nem mesmo as declarações de Carlos Babington, presidente do Huracán, de que o jogador não será negociado, parecem tirar a confiança dos corintianos. O dirigente argentino alegou não ter recebido nenhuma proposta oficial, fez a acusação de que Defederico está sendo "sequestrado" e prometeu segurá-lo até dezembro no clube.

"Jamais trabalhamos com a hipótese de não dar certo. A negociação está muita às claras, transparente, cristalina, e é normal a reação sobre a possibilidade de perder um jogador", minimizou Mário Gobbi. "Eu mesmo assinei três propostas, uma para o jogador, outra para o seu procurador e também para o Huracán. E nem estamos pensando no pagamento da multa."