Com Lucca em alta, Corinthians espera lucrar com o atacante

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro e na briga pela artilharia do torneio, o atacante Lucca pode render alguns milhões para o Corinthians. Emprestado para a Ponte Preta até o fim do ano, o jogador recebeu proposta do Nantes, da França, mas as conversas não foram adiante.

O clube francês ofereceu 2,5 milhões de euros (R$ 9,3 milhões), mas o Corinthians recusou por entender que a oferta era muito baixa. O clube pagou cerca de R$ 4,5 milhões para contratar o atacante do Criciúma e gostaria de, pelo menos, recuperar o valor.

O problema, porém, é que o Corinthians tem apenas 60% dos direitos econômicos do atacante. O Cruzeiro tem 25% e Criciúma detém 15%. Logo, para recuperar o dinheiro, precisaria receber algo em torno de R$ 11 milhões.

Caso não apareça nenhuma proposta, Lucca deverá ser reintegrado ao elenco corintiano em 2018. Quando foi emprestado para a Ponte Preta, o atacante disse que o Corinthians o decidiu liberar. Entretanto, o técnico Fábio Carille falou em entrevistas que o jogador foi quem pediu para sair, por entender que não teria espaço nesta temporada.