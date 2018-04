Corinthians espera por Silva O Corinthians espera apresentar entre amanhã e sexta seu novo reforço, o atacante uruguaio Santiago Silva. O jogador vem para a reserva de Luizão, mas o técnico Carlos Alberto Parreira já avisa que não o conhece. O jogador foi oferecido ao Corinthians por empresários, e está dentro do orçamento do clube para 2002. "Vi um teipe do jogador, não foi indicação minha", ressalta o treinador. "Mas é um atacante de área, que estamos procurando para completar o elenco." Ninguém no Parque São Jorge sabia sobre as condições físicas do atacante. Pelas informações da diretoria, faltam poucos detalhes para confirmar a contratação do atacante de 21 anos, que estava no Defensor do Uruguai, depois de atuado e m 2001 pelo Chievo, da Itália. Parreira quer ainda um lateral-direito e um meia-atacante. Este último viria para ocupar a vaga de Luís Mário, que não deve mesmo acertar a renovação do contrato com o Corinthians. O jogador entrou hoje com uma ação na Justiça do Trabalho, reivindicando a liberação para atuar em qualquer outra equipe. Para deixar o jogador ir embora, o Corinthians quer uma indenização de US$ 2,5 milhões, alegando que o contrato do atleta estava ainda sob vigência da lei antiga. O advogado do clube, João Zanforlim, disse que o atleta não poderá sair do Corinthians só pelo fato de o seu contrato ter se encerrado. "Estamos mostrando na ação que entramos na Federação Paulista de Futebol (FPF), que o Corinthians demonstrou boa vontade na renovação do contrato. O clube lhe ofereceu um contrato que só 0,5% da população brasileira recebe", disse Zanforlim, sem falar sobre os valores da proposta do Corinthians ao atleta. Parreira começou a definir hoje a equipe do Corinthians para o jogo contra o Americano, que será disputado sábado às 16 horas no Parque São Jorge. A novidade foi a volta de Luizão, que vai atuar ao lado de Gil, formando a dupla de atacantes do ano passado. O técnico também deverá improvisar o volante Rogério na lateral-direita. Ao chegar ao Corinthians, Parreira disse que não tem intenção de fazer improvisações, mas diante da falta de opções para a posição, Rogério novamente vai ser desolado para o setor. Com isso, Fabrício poderá ganhar uma oportunidade na equipe. Vampeta, o titular, ainda não está em condição de fazer a reestréia no Corinthians, pois continua fora de forma. Foi por esse motivo que jogador ficou fora da lista da seleção para o amistoso contra a Bolívia, quinta-feira, em Goiânia.