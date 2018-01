Corinthians espera por Vampeta à tarde O vice-presidente do Corinthians, Antonio Roque Citadini, confirmou no retorno de Criciúma que espera nesta segunda-feira a reapresentação do volante Vampeta no clube. O dirigente garantiu que o jogador vai sofrer desconto em seu salário pelos dias em que ficou em Nazaré das Farinhas, na Bahia. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h40, no Pacaembu, e terá a volta de Gil, Jamelli, André Luiz e Coelho. O lateral Rogério, contundido, ainda não tem condições de atuar.