Corinthians espera que Tevez deslanche Tevez é a maior esperança de Tite para aliviar a pressão que se formou ao seu redor. Se o argentino enfim desencantar e ajudar o time a vencer a Inter, logo mais, às 16h, em Limeira, as cobranças devem diminuir. Tite está preocupado com as críticas que a sua equipe ? e ele próprio ? estão sofrendo. O técnico as considera injustas. Não por acaso, ontem ele repetiu o alerta feito antes mesmo da pré-temporada. ?A equipe está sendo montada para estar pronta e mostrar futebol bonito apenas no Campeonato Brasileiro, que é a nossa maior busca. Mas tenho consciência de que não posso ficar parado.? Tite também sabe que as cobranças devem aumentar se o Corinthians não vencer a Inter. No entanto, ele já se preparou emocionalmente para enfrentar isso. ?A pressão já existe. E sei que é esse tipo de pressão que derruba treinador. Mas tenho que saber administrar isso. As cobranças virão e estou preparado, porque isso é inevitável. Às vezes, estoura em cima do técnico. Mas compete a mim, que dirijo o time, trabalhar em cima dessa realidade.? O treinador não desprezou a chance de se defender dos ataques contra o 3-5-2, tido pelos críticos como defensivo. Argumentou que o elenco ainda tem problemas no meio-de-campo e que precisa urgentemente de um organizador naquele setor. Tanto é que a MSI resolveu fazer uma nova proposta pelo meia Roger, do Benfica, na próxima semana (ler matéria ao lado). De acordo com o técnico, para jogar no 4-4-2 o Corinthians precisa de dois meias. O Corinthians tem três no elenco, mas só Carlos Alberto tem lugar certo na equipe. Rosinei e Élton, apesar de terem qualidade, são jogadores para o futuro. ?E para ser mais ofensivo, eu preciso usar dois meias?, acrescenta o treinador. SEBÁ - Por tudo isso, mais uma vez o Corinthians jogará com três zagueiros. A grande novidade poderia ser a estréia de Sebá. O jogador seguiu com a delegação para Limeira, se disse pronto para jogar, mas Tite não pôde escalá-lo porque a MSI depositou o dinheiro numa conta errada do Newells?s Old Boys e por isso o clube argentino ainda não liberou sua documentação Em compensação, Marcelo Mattos, recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo, deve retornar à equipe no decorrer da partida. O volante ficou fora contra o América e o Sampaio Corrêa. De sua parte, Tite deixou claro que Marcelo Mattos deve jogar o segundo tempo. ?Ele é uma opção importante.?